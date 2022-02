Schule fällt am Donnerstag in NRW wegen Unwetterwarnung aus

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Wegen Unwetterwarnungen für Nordrhein-Westfalen ist am Donnerstag landesweiter Unterrichtsausfall angeordnet worden. Das kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag an. Familienminister Joachim Stamp (FDP) appellierte zudem an alle Eltern, ihre Kinder am Donnerstag zu Hause zu betreuen statt in die Kita oder Kindertagespflege zu schicken./beg/DP/jha