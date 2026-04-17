Schultz offiziell zur Mahrer-Nachfolgerin im Wirtschaftsbund gewählt

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Neufassung: Schultz gewählt ---------------------------------------------------------------------

Die Tiroler Touristikerin Martha Schultz ist am Freitag mit 99,3 Prozent der Stimmen zur neuen Präsidentin des ÖVP-Wirtschaftsbundes gewählt worden. 170 Delegierte schritten zur Wahl, die Nachfolgerin des frühzeitig zurückgetrenen Harald Mahrer erhielt 169 Stimmen. "Du hättest dich ruhig selber wählen können", kommentierte der Wahlleiter Peter Haubner. Schultz nahm die Wahl dankend an. Medien konnten nur via Livestream zuschauen.

Schultz gab sich in ihren Dankesworten "überwältigt". Sie wolle mit ihrem Volksparteibund gemeinsam positiv in die Zukunft sehen und gehen.

phs

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