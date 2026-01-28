|
28.01.2026 10:24:38
Schulze zum Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt gewählt
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat den CDU-Politiker Sven Schulze zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Der 46-Jährige erhielt im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit./cki/DP/mis
