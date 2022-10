Schumacher-Dokumentation im Free-TV bei RTL

KÖLN (dpa-AFX) - Die Dokumentation "Schumacher" über Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher wird am 13. November bei RTL erstmals im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Das teilte der Sender am Dienstag mit. Das knapp zweistündige Werk über die Karriere des siebenmaligen Champions, in dem auch Wegbegleiter, Freunde und Familie zu Wort kommen, soll um 21.15 Uhr nach der Übertragung des Großen Preises von Brasilien gesendet werden.

Das vorletzte Saisonrennen ist das vierte und letzte in diesem Jahr, das RTL zeigt. Alle Grand Prix werden vom Bezahlsender Sky übertragen. Die Dokumentation über Michael Schumacher, der seit seinem Skiunfall Ende 2013 mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma von der Öffentlichkeit abgeschirmt lebt, ist seit Mitte September vergangenen Jahres beim Streamingdienst Netflix zu sehen.

