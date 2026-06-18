KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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18.06.2026 11:11:00
Schummeln mit KI: Was gegen ein Pauschalverbot spricht
Mit KI-Tools wie Scan-Stifte und Smart Glasses kann geschummelt werden. Während einige Verbände technische Sperren fordern, setzen andere auf neue Formate.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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