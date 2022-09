Schur Flexibles nach Schuldenschnitt und Geldspritzen neu aufgestellt

Der niederösterreichische Verpackungshersteller Schur Flexibles wurde nach dem Ausstieg der B&C-Gruppe im Juni nun unter neuen Eigentümern auf neue Beine gestellt, das Closing der vereinbarten Rekapitalisierungs- und Refinanzierungsmaßnahmen ist erfolgt, wie das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte. Der Konzern erhält eine Geldspritze, sowie einen Schuldenschnitt von bis zu 75 Prozent der Bankverbindlichkeiten.

Bereits im Juni dieses Jahres hatte dir Firma mit Sitz in Wiener Neudorf eine Geldspritze von 60 Mio. Euro erhalten, zum jetzigen Closing folgen zusätzliche 90 Mio. Euro, heißt es seitens des Unternehmens. Die neue Eigentümerstruktur unter der Führung des Finanzinvestores Apollo Global Management sowie der damit einhergehende Schuldenschnitt sei nun von behördlicher Seite genehmigt worden. Künftig wird der Verpackungshersteller für die Lebensmittel-, Pharma-, Kosmetik- und Aromaschutzbranche unter dem Namen "adapa" firmieren. George Gravanis wird an die Spitze des neu gebildeten Aufsichtsrates berufen, heißt es in der Aussendung.

Die B&C-Gruppe, unter anderem Mehrheitseigentümerin der börsennotierten Unternehmen Lenzing, AMAG und Semperit, war erst Anfang Juni nach Unstimmigkeiten aus Schur Flexibles ausgestiegen. Damals hatte B&C mitgeteilt, "massive Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen der Vorjahre und grobe Verfehlungen durch ehemalige Manager" entdeckt zu haben. Gegen das ehemalige Schur-Management seien zudem Strafverfahren wegen mehrerer Straftatbestände eingeleitet worden, so die B&C Gruppe. "Die Aufarbeitung und Klärung von allfälligen zivil- und strafrechtlichen Sachverhalten aus der Zeit vor der Restrukturierung bleibt den Behörden und Gerichten vorbehalten. Sie hat jedoch keinerlei Einfluss auf die operativen Geschäfte der Gruppe oder die künftigen Eigentümer", stellte Schur Flexibles damals klar.

Die 2012 gegründete Schur-Flexibles-Gruppe hat nach etlichen Zukäufen Produktionsstandorte in Deutschland, Finnland, Dänemark, Schweden, den Niederlanden, Polen, der Slowakei, Griechenland, Frankreich, Großbritannien und Italien. Insgesamt beschäftigt Schur Flexibles rund 2.200 Personen und hatte zuletzt einen Jahresumsatz von rund 690 Mio. Euro.

lek/stf