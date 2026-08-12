dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
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12.08.2026 02:00:00
Schutz des geistigen Eigentums: Eine strategische Notwendigkeit für Organisationen
In einer Welt des globalen Wettbewerbs und der technologischen Innovation ist geistiges Eigentum kein abstraktes Konzept mehr, das auf Rechtsabteilungen beschränkt ist. Es hat sich zu einem der wertvollsten Vermögenswerte entwickelt, die ein Unternehmen besitzen kann.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
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