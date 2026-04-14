Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Heidelberger Druckmaschinen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007

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14.04.2026 18:48:22

Schutz kritischer Infrastruktur: Heidelberger Druck baut jetzt auch Drohnenabwehrsysteme

Angesichts der wachsenden Gefahr durch Drohnen startet Maschinenhersteller Heidelberg in Brandenburg die Produktion entsprechender Abwehrsysteme. Dafür arbeitet das deutsche Unternehmen mit einer ausländischen Firma zusammen. Die Technik soll zuerst in zwei Ländern zum Einsatz kommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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