Heidelberger Druckmaschinen Aktie
WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007
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14.04.2026 18:48:22
Schutz kritischer Infrastruktur: Heidelberger Druck baut jetzt auch Drohnenabwehrsysteme
Angesichts der wachsenden Gefahr durch Drohnen startet Maschinenhersteller Heidelberg in Brandenburg die Produktion entsprechender Abwehrsysteme. Dafür arbeitet das deutsche Unternehmen mit einer ausländischen Firma zusammen. Die Technik soll zuerst in zwei Ländern zum Einsatz kommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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