KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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13.06.2026 17:56:00
Schutzrechteallianz: Die fünf größten Patentämter forcieren den KI-Einsatz
Das Europäische Patentamt und seine Partner reformieren die Patentprüfung. Künstliche Intelligenz soll Effizienz, Qualität und Harmonisierung weltweit steigern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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