International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
|
22.10.2026 00:30:03
Schwab International Equity ETF vs iShares Emerging Markets ETF
Schwab International Equity ETF (NYSEMKT:SCHF) offers investors low-cost exposure to developed non-U.S. economies, while iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEMKT:EEM) targets high-growth developing markets with a significantly higher fee structure and different risk profile.
Image source: Getty Images.
Broadening a portfolio with international stocks can mitigate domestic risk, but the choice between developed and emerging markets involves balancing costs and volatility. This analysis examines how these two funds compare across key metrics, including their underlying sector exposures and historical total returns.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu International Public Partnerships Ltd
Analysen zu International Public Partnerships Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|International Public Partnerships Ltd
|1,34
|0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Stabilisierungsversuch -- DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt veruscht sich an einer Stabilisierung. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich vor dem Wochenende im Minus. An den Börsen in Fernost geht es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.