Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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26.09.2026 13:28:01
Schwab REIT ETF vs. Vanguard Real Estate ETF: Which Wins for the Long Term?
The Vanguard Real Estate ETF (NYSEMKT:VNQ) provides broader market exposure and a higher dividend yield, while the cost-efficient Schwab U.S. REIT ETF (NYSEMKT:SCHH) offers a more concentrated portfolio with lower annual management fees.
Real estate investment trusts (REITs) offer a way to gain exposure to property markets without the burden of managing physical buildings. While both of these funds target U.S. real estate, they differ in index construction, cost, and depth of holdings. This comparison explores how these differences could impact an investor's yield and risk profile over the long term.
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