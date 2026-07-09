ERA Mining Machinery Aktie
WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066
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09.07.2026 13:09:00
Schwab strategists warn of a major market shift: The era of easy index gains is officially over
More geopolitical instability, more frequent supply shocks and macro volatility are facing investors in an era that’s just starting, says Charles Schwab.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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