Schwache China-Daten schüren bei Anlegern Konjunktursorgen

Frankfurt (Reuters) - Aus Furcht vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft ziehen sich Anleger aus europäischen Aktienwerten zurück.

Die Aussicht auf eine Lockerung des Lockdowns für die Wirtschaftmetropole Shanghai bremste den Abstieg allerdings. Dax und EuroStoxx50 gaben am Montag jeweils ein halbes Prozent auf 13.955 beziehungsweise 3683 Punkte nach.

Sorgen bereitete Investoren der von den strengen Pandemie-Beschränkungen ausgelöste Rückgang von Konsum und Industrieproduktion beim wichtigen Handelspartner China. "Da China seine Null-Covid-Politik kaum aufgeben wird, dürften sich diese Zahlen in den kommenden Monaten wohl nicht verbessern", sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Daher könnte sich die wirtschaftliche Lage nach einem schwachen Jahresauftakt im zweiten Quartal weiter verschlechtern.

Dies setzte vor allem den europäischen Luxusgüter-Herstellern zu, die einen Großteil ihres Geschäfts in der Volksrepublik machen. So fielen die Aktien von LVMH, Kering, Richemont und Burberry um jeweils etwa ein Prozent.

Spekulationen auf eine geringere Nachfrage setzten auch dem Ölpreis zu. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um 1,5 Prozent auf 109,87 Dollar je Barrel (159 Liter). Wegen des geplanten EU-Embargos russischer Importe und der zurückhaltenden Anhebung der Fördermengen durch die Opec+-Staaten sei aber nicht mit weiteren größeren Kursrücksetzern zu rechnen, sagte Naohiro Niimura, Partner bei der Beratungsfirma Market Risk Advisory.

VANTAGE TOWERS AUF TALFAHRT - VODAFONE IM AUFWIND

Mit Verkäufen reagierten Investoren auch auf die Zahlen von Vantage Towers. Die Titel des Funkturm-Betreibers fielen um 1,7 Prozent. Der Ausbau des Geschäfts laufe zu langsam, um die mittelfristigen Geschäftsziele zu erreichen, monierte Analyst Jerry Dellis von der Investmentbank Jefferies. Außerdem bleibe der Ausblick für das Gesamtjahr hinter den Markterwartungen zurück.

Abwärts ging es wegen eines gemischten Ausblicks auch für die Papiere von Ryanair, die sich in Dublin um 3,2 Prozent verbilligten. Dem Billig-Fliger zufolge werden die Passagierzahlen in diesem Jahr zwar das Rekordniveau vor Ausbruch der Pandemie übertreffen. Die Erholung bleibe aber fragil. Ryanair werde dieses schwierige Branchenumfeld dank seiner relativen Stärke aber meistern und langfristig gestärkt aus der Situation herauskommen, prognostizierte Analyst Gerald Khoo von der Investmentbank Liberum. Im Sog von Ryanair büßten die Rivalen Easyjet und Wizz Air jeweils knapp 2,5 Prozent ein.

Bei den Titeln der Vantage-Mutter Vodafone griffen Investoren dagegen beherzt zu und bescherten ihnen in London ein Plus von 3,4 Prozent. Der Telekom-Konzern e& aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sicherte sich für 4,4 Milliarden Dollar knapp zehn Prozent der Anteile an dem Mobilfunker. Er rechne nicht damit, dass der neue Eigner auf Veränderungen der Geschäftsstrategie drängen werde, kommentierte Jefferies-Experte Dellis. Er sehe es vielmehr als Gegengewicht zu aktivistischen Investoren.