Schwache Herbstbelebung - Arbeitslosenzahl geht kaum zurück

Berlin (Reuters) - Die Konjunkturschwäche hat im Oktober die übliche Herbstbelebung auf dem deutschen Arbeitsmarkt stark gedämpft.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) registrierte 2,607 Millionen Arbeitslose und damit nur 20.000 weniger als im September. Der Rückgang sei für einen Oktober sehr gering, sagte BA-Chefin Andrea Nahles in Nürnberg. "Angesichts der Wirtschaftsdaten behauptet sich der Arbeitsmarkt aber vergleichsweise gut." Die BA legte auch Zahlen zum Ausbildungsmarkt vor. Dieser sei im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben. Trotz des vielfach beklagten Arbeits- und Fachkräftemangels in Deutschland nahm bis Ende September aber nur knapp die Hälfte aller Suchenden eine Berufsausbildung auf.

Insgesamt gab es 165.000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. "Die wirtschaftliche Schwäche zeigt sich auch in der Entwicklung der Beschäftigung", sagte Nahles. Diese steige zwar weiterhin im Vergleich zum Vorjahr, die Abstände würden aber geringer. Im August gab es nach BA-Hochrechnungen 34,79 Millionen Beschäftigte und damit 218.000 mehr als ein Jahr zuvor. Das seien mehr als je zuvor in einem August, sagte Nahles. Die BA bewerte den Arbeitsmarkt daher weiterhin als Stabilitätsfaktor. Auch die Minijobs legten zu: Rund 7,58 Millionen Personen waren im August 2023 in einer geringfügig entlohnten Beschäftigung, 220.000 mehr als vor Jahresfrist.

KURZARBEIT-ANZEIGEN WEGEN LIEFERENGPÄSSEN IN AUTO-INDUSTRIE

Die Arbeitslosenquote blieb im Oktober mit 5,7 Prozent unverändert. Unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen gab es im Monatsvergleich 30.000 Erwerbslose mehr. "Der robuste Arbeitsmarkt stützt die Konjunktur, und das wird aller Voraussicht nach im kommenden Jahr so bleiben", erklärte die Chefvolkswirtin der Förderbank KfW, Fritzi Köhler-Geib. Die Fachkräfteknappheit verhindere einen stärkeren Anstieg der Arbeitslosigkeit. Wenn zum Jahresende wie erwartet die Realeinkommen wieder stiegen, stelle das die Weichen für die konjunkturelle Erholung im nächsten Jahr.

Die Anzeigen der Betriebe von möglicherweise bevorstehender konjunktureller Kurzarbeit nahmen im Oktober laut Nahles auf 82.000 Personen zu. "Der erhebliche Anstieg gegenüber dem September dürfte mit temporären europäischen Lieferproblemen in der Automobilindustrie zusammenhängen", sagte die BA-Chefin.

AM AUSBILDUNGSMARKT FLEXIBILITÄT GEFORDERT

Die erste Bilanz zum Ausbildungsmarkt fiel gemischt aus. Als erfreulich wertete Nahles, dass die Zahl sowohl der angebotenen Ausbildungsstellen als auch der Ausbildungsuchenden weitgehend stabil geblieben sei. Allerdings werde es immer schwieriger, Ausbildungsuchende und Betriebe zusammenzubringen. Besonders schwer falle die Besetzung von Lehrstellen in Lebensmittelberufen, in der Orthopädie- und Rehatechnik, in Bau- und baunahen Berufen, in der Fahrzeugführung, in Metallberufen oder auch in Hotel- und Gaststättenberufen.

Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres nahmen demnach bis Ende September 202.000 junge Leute eine Berufsausbildung auf. Das seien 3000 mehr als im Vorjahr, aber nur knapp die Hälfte der rund 422.000 Bewerberinnen und Bewerber, die sich bei der BA gemeldet hätten. Etwa 16 Prozent seien auf weiteren Schulbesuch, ein Praktikum oder ein Studium ausgewichen. Die Zahl der betrieblichen Ausbildungsangebote sei mit 529.000 ähnlich hoch wie im Vorjahr. Ende September habe es noch 26.000 unversorgte Bewerberinnen und Bewerber sowie 73.000 offene Ausbildungsstellen gegeben.

Nahles rief Arbeitgeber auf, auch junge Leute mit geringerer schulischer Qualifikation auszubilden. "Von den Betrieben würde ich mir wünschen, dass sie sich noch mehr für junge Menschen öffnen, die nicht zu den optimalen Kandidaten gehören", sagte Nahles. Hauptschülern stünden etwa 60 Prozent der gemeldeten Ausbildungsstellen offen. Ausbildungsuchende bat sie, "Alternativen jenseits des Traumberufes in Erwägung zu ziehen und (...) regional ein wenig mobiler zu sein".

