Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Euro STOXX 50 im Blick
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24.03.2026 12:27:32
Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag im Minus
Am Dienstag geht es im Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,01 Prozent auf 5 573,66 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,627 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,197 Prozent fester bei 5 585,32 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 574,32 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 5 527,67 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 607,64 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 24.02.2026, wies der Euro STOXX 50 6 116,60 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 24.12.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 746,24 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 415,79 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,73 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 199,78 Punkte. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell BASF (+ 2,58 Prozent auf 48,10 EUR), Enel (+ 1,62 Prozent auf 9,20 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,49 Prozent auf 32,01 EUR), Deutsche Börse (+ 1,12 Prozent auf 243,00 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,77 Prozent auf 523,80 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil SAP SE (-2,69 Prozent auf 149,72 EUR), Bayer (-2,53 Prozent auf 37,49 EUR), UniCredit (-2,19 Prozent auf 60,85 EUR), Airbus SE (-1,63 Prozent auf 163,70 EUR) und Infineon (-1,58 Prozent auf 37,88 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die SAP SE-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 604 252 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 453,020 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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