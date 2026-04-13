Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag schwächer

Am Montag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 1,00 Prozent tiefer bei 5 867,06 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,967 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,515 Prozent schwächer bei 5 895,59 Punkten, nach 5 926,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5 895,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 860,39 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 13.03.2026, den Stand von 5 716,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 029,83 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, den Wert von 4 787,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 0,285 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 1,23 Prozent auf 1 481,80 EUR), Eni (+ 1,04 Prozent auf 24,22 EUR), Bayer (+ 0,17 Prozent auf 40,19 EUR), Deutsche Börse (+ 0,12 Prozent auf 252,80 EUR) und BASF (+ 0,11 Prozent auf 54,76 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Deutsche Telekom (-2,81 Prozent auf 30,12 EUR), UniCredit (-2,55 Prozent auf 66,96 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,38 Prozent auf 47,97 EUR), Siemens Energy (-2,37 Prozent auf 163,26 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,71 Prozent auf 87,52 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 801 847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 489,481 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,73 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at