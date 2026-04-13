Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|Kursentwicklung im Fokus
|
13.04.2026 12:27:01
Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag schwächer
Am Montag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 1,00 Prozent tiefer bei 5 867,06 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,967 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,515 Prozent schwächer bei 5 895,59 Punkten, nach 5 926,11 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5 895,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 860,39 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 13.03.2026, den Stand von 5 716,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 029,83 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, den Wert von 4 787,23 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 0,285 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 1,23 Prozent auf 1 481,80 EUR), Eni (+ 1,04 Prozent auf 24,22 EUR), Bayer (+ 0,17 Prozent auf 40,19 EUR), Deutsche Börse (+ 0,12 Prozent auf 252,80 EUR) und BASF (+ 0,11 Prozent auf 54,76 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Deutsche Telekom (-2,81 Prozent auf 30,12 EUR), UniCredit (-2,55 Prozent auf 66,96 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,38 Prozent auf 47,97 EUR), Siemens Energy (-2,37 Prozent auf 163,26 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,71 Prozent auf 87,52 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 801 847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 489,481 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,73 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
15.04.26
|Handel in Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
15.04.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
15.04.26
|Verluste in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15.04.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15.04.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittwochmittag im Minus (finanzen.at)
|
15.04.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
15.04.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
15.04.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|10.04.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|10.04.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|10.04.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 256,60
|0,10%
|BASF
|52,86
|0,38%
|Bayer
|40,77
|-0,20%
|Deutsche Börse AG
|256,00
|0,12%
|Deutsche Telekom AG
|28,56
|0,07%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|48,22
|0,10%
|Eni S.p.A.
|23,09
|0,20%
|Ferrari N.V.
|301,85
|-0,38%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,79
|-0,10%
|Rheinmetall AG
|1 513,60
|-0,24%
|Siemens Energy AG
|170,60
|0,34%
|UniCredit S.p.A.
|70,62
|0,28%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|90,50
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 940,34
|-0,74%