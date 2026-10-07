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Index-Performance im Blick 07.10.2026 15:58:43

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Minus

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Minus

Der Euro STOXX 50 verzeichnet derzeit Verluste.

Am Mittwoch geht es im Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 1,78 Prozent auf 6 160,83 Punkte abwärts. Damit sind die enthaltenen Werte 5,348 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,262 Prozent schwächer bei 6 255,80 Punkten, nach 6 272,23 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6 255,80 Punkte, das Tagestief hingegen 6 154,91 Zähler.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1,49 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 403,99 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 6 319,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 613,62 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,31 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 1,63 Prozent auf 26,84 EUR), adidas (+ 1,00 Prozent auf 146,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,66 Prozent auf 515,40 EUR), BASF (+ 0,41 Prozent auf 51,29 EUR) und Airbus SE (-0,20 Prozent auf 187,52 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-6,09 Prozent auf 60,74 EUR), Deutsche Bank (-5,35 Prozent auf 29,73 EUR), Intesa Sanpaolo (-4,38 Prozent auf 6,22 EUR), UniCredit (-3,95 Prozent auf 77,51 EUR) und Siemens Energy (-3,70 Prozent auf 141,98 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3 156 163 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 638,329 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Im Euro STOXX 50 hat die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,64 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Airbus SE 186,02 -0,73% Airbus SE
ASML NV 1 597,20 -0,91% ASML NV
BASF 51,42 0,71% BASF
Deutsche Bank AG 29,40 -1,89% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 26,90 -0,19% Deutsche Telekom AG
Infineon AG 58,72 -3,86% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,07 -3,13% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,11 -1,75% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 517,80 0,43% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,65 -1,51% Nordea Bank Abp Registered Shs
Siemens Energy AG 142,12 -1,10% Siemens Energy AG
TotalEnergies 76,68 1,35% TotalEnergies
UniCredit S.p.A. 75,38 -3,17% UniCredit S.p.A.

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