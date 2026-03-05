Siemens Energy Aktie

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

Index-Bewegung 05.03.2026 17:58:38

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone

So performte der Euro STOXX 50 schlussendlich.

Schlussendlich bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,71 Prozent schwächer bei 5 770,69 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,862 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,060 Prozent auf 5 867,39 Punkte an der Kurstafel, nach 5 870,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 768,23 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 914,11 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 5,19 Prozent nach unten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 05.02.2026, den Wert von 5 925,70 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 05.12.2025, bei 5 723,93 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 05.03.2025, bei 5 489,12 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 1,36 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 199,78 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 736,80 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit adidas (+ 2,33 Prozent auf 145,10 EUR), SAP SE (+ 2,15 Prozent auf 170,98 EUR), Eni (+ 1,43) Prozent auf 20,26 EUR), Bayer (+ 1,00 Prozent auf 37,78 EUR) und BASF (+ 0,61 Prozent auf 46,43 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens Energy (-5,93 Prozent auf 153,10 EUR), Rheinmetall (-5,58 Prozent auf 1 547,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,63 Prozent auf 45,89 EUR), Infineon (-3,74 Prozent auf 42,30 EUR) und Siemens (-3,48 Prozent auf 224,80 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 7 515 938 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 447,779 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

