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Euro STOXX 50-Kursentwicklung 20.08.2026 17:58:41

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

Am vierten Tag der Woche legten Börsianer in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich schloss der Euro STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 6 432,65 Punkten ab. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,509 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,045 Prozent auf 6 447,37 Punkte an der Kurstafel, nach 6 444,46 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6 451,51 Punkte, das Tagestief hingegen 6 406,66 Zähler.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1,76 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 227,40 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 976,07 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 5 472,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,95 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 1,93 Prozent auf 24,50 EUR), Infineon (+ 0,78 Prozent auf 55,41 EUR), Deutsche Börse (+ 0,61 Prozent auf 279,60 EUR), UniCredit (+ 0,41 Prozent auf 82,75 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,14 Prozent auf 55,40 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil adidas (-3,14 Prozent auf 151,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,58 Prozent auf 28,72 EUR), Airbus SE (-1,49 Prozent auf 204,90 EUR), Rheinmetall (-1,41 Prozent auf 1 162,20 EUR) und Siemens Energy (-1,14 Prozent auf 152,58 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 731 812 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 594,237 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,19 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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adidas 151,35 -2,76% adidas
Ahold Delhaize (Ahold) 30,93 -1,84% Ahold Delhaize (Ahold)
Airbus SE 204,20 -1,66% Airbus SE
ASML NV 1 498,60 -0,20% ASML NV
Deutsche Börse AG 279,20 0,61% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 28,75 -1,34% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 55,12 0,07% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 24,43 2,54% Eni S.p.A.
Infineon AG 55,41 0,98% Infineon AG
Rheinmetall AG 1 155,00 -2,15% Rheinmetall AG
Siemens Energy AG 152,04 -0,80% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 82,85 0,64% UniCredit S.p.A.
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