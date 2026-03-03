Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer treten schlussendlich den Rückzug an

Am Dienstag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 3,64 Prozent tiefer bei 5 769,07 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,170 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,828 Prozent auf 5 937,33 Punkte an der Kurstafel, nach 5 986,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 736,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 937,33 Punkten.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 03.02.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 995,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 694,56 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 540,69 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1,39 Prozent zurück. Bei 6 199,78 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 736,80 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Börse (+ 2,10 Prozent auf 238,20 EUR), SAP SE (-0,97 Prozent auf 165,48 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,57 Prozent auf 55,74 EUR), Deutsche Telekom (-1,78 Prozent auf 32,62 EUR) und Eni (-1,83 Prozent auf 19,99 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-6,16 Prozent auf 41,68 EUR), Intesa Sanpaolo (-5,69 Prozent auf 5,32 EUR), Bayer (-5,66 Prozent auf 38,31 EUR), UniCredit (-5,34 Prozent auf 66,64 EUR) und Siemens (-4,93 Prozent auf 226,45 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 912 422 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 466,510 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,51 zu Buche schlagen. Mit 7,85 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

