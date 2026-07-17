Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Freitagnachmittag

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am fünften Tag der Woche im Minus.

Am Freitag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 1,29 Prozent schwächer bei 6 202,71 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,385 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,202 Prozent leichter bei 6 270,94 Punkten in den Freitagshandel, nach 6 283,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 270,94 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 194,39 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,654 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 300,07 Punkte. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 17.04.2026, den Wert von 6 057,71 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 17.07.2025, den Stand von 5 377,15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6,02 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 431,42 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 3,00 Prozent auf 27,48 EUR), Enel (+ 2,57 Prozent auf 10,25 EUR), Rheinmetall (+ 1,79) Prozent auf 981,20 EUR), SAP SE (+ 1,41 Prozent auf 139,58 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,41 Prozent auf 519,40 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Infineon (-5,76 Prozent auf 60,98 EUR), Deutsche Bank (-3,95 Prozent auf 30,43 EUR), Siemens (-2,97 Prozent auf 262,65 EUR), Siemens Energy (-2,69 Prozent auf 144,74 EUR) und UniCredit (-1,72 Prozent auf 80,05 EUR) unter Druck.

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 558 545 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 597,167 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,87 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at