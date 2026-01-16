Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Nachmittag

Am Freitag verbucht der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 0,35 Prozent auf 6 019,95 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,103 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,023 Prozent leichter bei 6 039,76 Punkten in den Handel, nach 6 041,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 014,51 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 045,61 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,413 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 16.12.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 717,83 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 16.10.2025, einen Stand von 5 652,01 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 106,93 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,90 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 053,68 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 4,21 Prozent auf 133,60 EUR), Infineon (+ 1,60 Prozent auf 42,27 EUR), Airbus SE (+ 0,56 Prozent auf 216,15 EUR), Enel (+ 0,22 Prozent auf 9,32 EUR) und Eni (+ 0,19 Prozent auf 16,49 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil BASF (-2,89 Prozent auf 44,95 EUR), SAP SE (-2,29 Prozent auf 200,90 EUR), Deutsche Telekom (-1,33 Prozent auf 27,49 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,31 Prozent auf 101,50 EUR) und Bayer (-1,26 Prozent auf 41,57 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3 329 656 Aktien gehandelt. Mit 420,237 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,05 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at