Siemens Energy Aktie

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

STOXX-Handel im Fokus 01.12.2025 15:59:12

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück

Der Euro STOXX 50 zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Am Montag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,36 Prozent schwächer bei 5 647,73 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,847 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,146 Prozent schwächer bei 5 659,91 Punkten in den Montagshandel, nach 5 668,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 672,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 622,95 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 662,04 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, bei 5 367,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, den Stand von 4 804,40 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 14,84 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 818,07 Punkten. 4 540,22 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,26 Prozent auf 58,89 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,22 Prozent auf 99,58 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,18 Prozent auf 45,36 EUR), BMW (+ 0,93 Prozent auf 88,86 EUR) und adidas (+ 0,25 Prozent auf 160,80 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Airbus SE (-5,67 Prozent auf 193,04 EUR), Infineon (-2,37 Prozent auf 35,47 EUR), Siemens Energy (-2,25 Prozent auf 112,70 EUR), Rheinmetall (-2,13 Prozent auf 1 449,00 EUR) und Deutsche Börse (-2,08 Prozent auf 225,70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 676 215 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 350,159 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,56 erwartet. Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,89 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

26.11.25 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
21.11.25 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
21.11.25 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
