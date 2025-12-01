Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|STOXX-Handel im Fokus
|
01.12.2025 15:59:12
Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück
Am Montag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,36 Prozent schwächer bei 5 647,73 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,847 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,146 Prozent schwächer bei 5 659,91 Punkten in den Montagshandel, nach 5 668,17 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 672,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 622,95 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 662,04 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, bei 5 367,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, den Stand von 4 804,40 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 14,84 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 818,07 Punkten. 4 540,22 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,26 Prozent auf 58,89 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,22 Prozent auf 99,58 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,18 Prozent auf 45,36 EUR), BMW (+ 0,93 Prozent auf 88,86 EUR) und adidas (+ 0,25 Prozent auf 160,80 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Airbus SE (-5,67 Prozent auf 193,04 EUR), Infineon (-2,37 Prozent auf 35,47 EUR), Siemens Energy (-2,25 Prozent auf 112,70 EUR), Rheinmetall (-2,13 Prozent auf 1 449,00 EUR) und Deutsche Börse (-2,08 Prozent auf 225,70 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 676 215 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 350,159 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,56 erwartet. Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,89 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|161,25
|0,75%
|Airbus SE
|192,74
|-0,65%
|ASML NV
|926,20
|2,12%
|Bayer
|30,41
|-0,02%
|BMW AG
|89,28
|1,55%
|BNP Paribas S.A.
|73,62
|0,48%
|Deutsche Börse AG
|223,20
|-4,21%
|Deutsche Telekom AG
|27,65
|-0,40%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|45,45
|1,41%
|Infineon AG
|35,40
|-2,59%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|59,10
|1,90%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,34
|0,23%
|Rheinmetall AG
|1 447,50
|-1,23%
|Siemens Energy AG
|112,45
|-2,34%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|99,86
|1,79%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 668,89
|0,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.