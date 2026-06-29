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Euro STOXX 50 im Fokus 29.06.2026 12:26:41

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt mittags

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt mittags

Der Euro STOXX 50 zeigt sich derzeit wenig verändert.

Am Montag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,12 Prozent tiefer bei 6 213,93 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,358 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,051 Prozent auf 6 224,74 Punkte an der Kurstafel, nach 6 221,55 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 211,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 6 237,21 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 29.05.2026, bei 6 050,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 505,80 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 325,64 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 6,21 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 337,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern registriert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 2,76 Prozent auf 80,46 EUR), SAP SE (+ 0,80 Prozent auf 136,22 EUR), Eni (+ 0,40 Prozent auf 20,23 EUR), Siemens (+ 0,32 Prozent auf 268,35 EUR) und Allianz (+ 0,29 Prozent auf 409,10 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil BMW (-2,00 Prozent auf 57,88 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,88 Prozent auf 72,88 EUR), Airbus SE (-1,14 Prozent auf 189,74 EUR), Bayer (-1,13 Prozent auf 46,47 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,04 Prozent auf 42,89 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 1 105 495 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 608,267 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,91 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,02 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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