Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start

Der Euro STOXX 50 setzt am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,09 Prozent auf 6 276,89 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,441 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,007 Prozent schwächer bei 6 282,07 Punkten in den Handel, nach 6 282,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 282,62 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 268,13 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,838 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 107,85 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 02.04.2026, einen Stand von 5 692,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 318,72 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,29 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 337,22 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 2,49 Prozent auf 71,68 EUR), Deutsche Bank (+ 2,27 Prozent auf 30,42 EUR), Bayer (+ 2,04 Prozent auf 50,00 EUR), BMW (+ 1,62 Prozent auf 59,14 EUR) und Rheinmetall (+ 1,56 Prozent auf 1 067,00 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-3,00 Prozent auf 158,44 EUR), Infineon (-1,99 Prozent auf 76,35 EUR), Siemens (-1,12 Prozent auf 270,40 EUR), Eni (-0,11 Prozent auf 19,98 EUR) und Allianz (+ 0,07 Prozent auf 414,40 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 001 101 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 663,459 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,52 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at