Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus

Letztendlich schloss der Euro STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 6 266,35 Punkten ab. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,387 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,422 Prozent auf 6 243,52 Punkte an der Kurstafel, nach 6 269,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 242,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 282,96 Punkten.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 187,63 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 13.04.2026, einen Stand von 5 905,02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 383,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,11 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 431,42 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 3,21 Prozent auf 21,41 EUR), Deutsche Börse (+ 2,97 Prozent auf 256,40 EUR), BASF (+ 2,73 Prozent auf 48,85 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,37 Prozent auf 26,74 EUR) und SAP SE (+ 2,28 Prozent auf 140,72 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-2,91 Prozent auf 70,37 EUR), Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 979,20 EUR), Deutsche Bank (-1,12 Prozent auf 31,00 EUR), Airbus SE (-0,98 Prozent auf 195,18 EUR) und Siemens Energy (-0,95 Prozent auf 150,68 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 883 881 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 604,721 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 8,18 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at