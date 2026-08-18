BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|STOXX-Handel im Fokus
|
18.08.2026 09:28:43
Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus
Der Euro STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,32 Prozent auf 6 509,65 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,574 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,189 Prozent schwächer bei 6 518,08 Punkten, nach 6 530,45 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 518,08 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 509,15 Zählern.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 6 230,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 849,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 434,64 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 11,27 Prozent zu Buche. 6 577,20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit BMW (+ 0,79 Prozent auf 58,80 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,77 Prozent auf 55,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,67) Prozent auf 28,58 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,57 Prozent auf 73,64 EUR) und BASF (+ 0,55 Prozent auf 50,79 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-2,45 Prozent auf 60,45 EUR), Siemens Energy (-1,79 Prozent auf 159,88 EUR), Siemens (-0,94 Prozent auf 279,65 EUR), SAP SE (-0,63 Prozent auf 178,44 EUR) und Airbus SE (-0,56 Prozent auf 213,10 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 193 811 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 608,806 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AG
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
17.08.26
|TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
17.08.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
17.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Ende des Montagshandels nach (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|31,86
|0,47%
|Airbus SE
|212,05
|-0,73%
|ASML NV
|1 567,20
|-3,73%
|BASF
|50,93
|1,21%
|BMW AG
|58,68
|0,62%
|Deutsche Telekom AG
|28,84
|1,48%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,14
|1,32%
|Infineon AG
|59,58
|-3,62%
|SAP SE
|179,82
|0,11%
|Siemens AG
|277,05
|-1,53%
|Siemens Energy AG
|157,24
|-3,26%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|73,58
|0,74%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 484,81
|-0,70%