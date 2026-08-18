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STOXX-Handel im Fokus 18.08.2026 09:28:43

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus

Der Euro STOXX 50 setzt am Dienstagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der Euro STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,32 Prozent auf 6 509,65 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,574 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,189 Prozent schwächer bei 6 518,08 Punkten, nach 6 530,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 518,08 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 509,15 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 6 230,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 849,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 434,64 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 11,27 Prozent zu Buche. 6 577,20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit BMW (+ 0,79 Prozent auf 58,80 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,77 Prozent auf 55,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,67) Prozent auf 28,58 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,57 Prozent auf 73,64 EUR) und BASF (+ 0,55 Prozent auf 50,79 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-2,45 Prozent auf 60,45 EUR), Siemens Energy (-1,79 Prozent auf 159,88 EUR), Siemens (-0,94 Prozent auf 279,65 EUR), SAP SE (-0,63 Prozent auf 178,44 EUR) und Airbus SE (-0,56 Prozent auf 213,10 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 193 811 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 608,806 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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