Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
|Index-Performance
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26.05.2026 12:26:51
Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 mit Abgaben
Am Dienstag steht der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,88 Prozent im Minus bei 6 082,82 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,031 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,106 Prozent auf 6 130,16 Punkte an der Kurstafel, nach 6 136,66 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6 078,46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 130,16 Punkten lag.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, den Wert von 5 883,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 161,56 Punkte. Vor einem Jahr, am 26.05.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 395,33 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,97 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 199,78 Punkte. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Enel (+ 0,49 Prozent auf 9,84 EUR), Eni (+ 0,42 Prozent auf 22,91 EUR), BMW (+ 0,24 Prozent auf 75,62 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,18 Prozent auf 91,10 EUR) und BASF (+ 0,02 Prozent auf 51,36 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-1,29 Prozent auf 75,74 EUR), Siemens (-1,28 Prozent auf 273,20 EUR), Bayer (-1,20 Prozent auf 37,95 EUR), Siemens Energy (-1,13 Prozent auf 179,24 EUR) und Airbus SE (-1,12 Prozent auf 172,44 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 257 072 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 543,054 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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