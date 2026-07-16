Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 mit Abgaben

Der Euro STOXX 50 zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.

Am Donnerstag notiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,27 Prozent schwächer bei 6 248,46 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,389 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,120 Prozent auf 6 273,10 Punkte an der Kurstafel, nach 6 265,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 235,57 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 283,26 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,079 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 16.06.2026, den Stand von 6 257,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 933,28 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 298,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,80 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 431,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 0,86 Prozent auf 82,08 EUR), BASF (+ 0,60 Prozent auf 48,23 EUR), SAP SE (+ 0,55 Prozent auf 137,74 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,50 Prozent auf 6,37 EUR) und Airbus SE (+ 0,23 Prozent auf 195,82 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Infineon (-3,00 Prozent auf 65,29 EUR), Siemens Energy (-1,88 Prozent auf 149,32 EUR), Enel (-1,67 Prozent auf 10,00 EUR), Eni (-1,24 Prozent auf 21,08 EUR) und adidas (-1,04 Prozent auf 181,00 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1 246 743 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 599,633 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,94 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at