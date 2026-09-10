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Euro STOXX 50-Kursentwicklung 10.09.2026 15:58:56

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 mit Abgaben

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 mit Abgaben

Der Euro STOXX 50 zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.

Am Donnerstag notiert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,45 Prozent schwächer bei 6 283,24 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,457 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,068 Prozent auf 6 315,87 Punkte an der Kurstafel, nach 6 311,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 262,48 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 329,48 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,59 Prozent nach unten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 10.08.2026, den Stand von 6 535,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 009,95 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 361,47 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,40 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Börse (+ 2,12 Prozent auf 279,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,69 Prozent auf 504,40 EUR), BASF (+ 1,23 Prozent auf 53,35 EUR), Allianz (+ 0,98 Prozent auf 441,40 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,81 Prozent auf 54,88 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil adidas (-4,40 Prozent auf 140,00 EUR), SAP SE (-3,28 Prozent auf 176,86 EUR), Siemens Energy (-1,96 Prozent auf 142,30 EUR), Siemens (-1,42 Prozent auf 260,65 EUR) und Infineon (-1,14 Prozent auf 56,30 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2 550 653 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 585,065 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,78 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,78 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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adidas 142,35 -0,11% adidas
Allianz 443,80 1,05% Allianz
ASML NV 1 483,20 1,87% ASML NV
BASF 51,75 -2,63% BASF
Deutsche Bank AG 34,96 0,60% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 278,40 -0,32% Deutsche Börse AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 55,18 0,80% DHL Group (ex Deutsche Post)
Infineon AG 56,46 1,86% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,78 2,00% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 507,40 1,95% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,86 1,30% Nordea Bank Abp Registered Shs
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Siemens AG 263,35 2,11% Siemens AG
Siemens Energy AG 143,92 2,48% Siemens Energy AG
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