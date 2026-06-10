Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittwochnachmittag im Minus

Der Euro STOXX 50 wagt sich aktuell nicht aus der Reserve.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,07 Prozent leichter bei 6 045,69 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,073 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,036 Prozent auf 6 051,90 Punkte an der Kurstafel, nach 6 049,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 972,12 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 068,61 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der Euro STOXX 50 bereits um 0,068 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 5 911,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 837,17 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, bei 5 415,38 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,34 Prozent. Bei 6 199,78 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 2,71 Prozent auf 72,00 EUR), adidas (+ 1,97 Prozent auf 170,65 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,66 Prozent auf 28,24 EUR), Eni (+ 1,30 Prozent auf 23,38 EUR) und Allianz (+ 0,95 Prozent auf 381,50 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-3,48 Prozent auf 149,32 EUR), Siemens Energy (-2,93 Prozent auf 143,96 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,53 Prozent auf 5,61 EUR), Siemens (-1,36 Prozent auf 260,70 EUR) und BMW (-0,90 Prozent auf 68,10 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 130 569 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 583,754 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,46 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at