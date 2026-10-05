Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert nachmittags im Minus

Kaum verändert zeigt sich der Euro STOXX 50 am ersten Tag der Woche.

Der Euro STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,09 Prozent auf 6 232,69 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,345 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,254 Prozent stärker bei 6 254,32 Punkten in den Montagshandel, nach 6 238,50 Punkten am Vortag.

Bei 6 262,65 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 210,12 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 392,93 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 412,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 651,71 Punkte.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,53 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 2,39 Prozent auf 188,32 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,10 Prozent auf 40,16 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,87 Prozent auf 26,79 EUR), Eni (+ 0,85 Prozent auf 24,35 EUR) und Rheinmetall (+ 0,83 Prozent auf 964,80 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-1,65 Prozent auf 44,20 EUR), adidas (-1,15 Prozent auf 142,40 EUR), Infineon (-1,08 Prozent auf 63,94 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,06 Prozent auf 56,12 EUR) und BASF (-0,63 Prozent auf 49,61 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 972 409 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 637,096 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at