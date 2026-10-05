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Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Index im Blick 05.10.2026 15:58:42

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert nachmittags im Minus

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert nachmittags im Minus

Kaum verändert zeigt sich der Euro STOXX 50 am ersten Tag der Woche.

Der Euro STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,09 Prozent auf 6 232,69 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,345 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,254 Prozent stärker bei 6 254,32 Punkten in den Montagshandel, nach 6 238,50 Punkten am Vortag.

Bei 6 262,65 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 210,12 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 392,93 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 412,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 651,71 Punkte.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,53 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 2,39 Prozent auf 188,32 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,10 Prozent auf 40,16 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,87 Prozent auf 26,79 EUR), Eni (+ 0,85 Prozent auf 24,35 EUR) und Rheinmetall (+ 0,83 Prozent auf 964,80 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-1,65 Prozent auf 44,20 EUR), adidas (-1,15 Prozent auf 142,40 EUR), Infineon (-1,08 Prozent auf 63,94 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,06 Prozent auf 56,12 EUR) und BASF (-0,63 Prozent auf 49,61 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 972 409 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 637,096 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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adidas 142,00 -1,22% adidas
ASML NV 1 656,60 -0,04% ASML NV
BASF 50,14 0,24% BASF
Bayer 43,88 -2,53% Bayer
Deutsche Telekom AG 26,82 0,98% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 55,88 -1,69% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 24,41 0,54% Eni S.p.A.
Infineon AG 63,55 -1,53% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,34 1,33% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,09 -0,61% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 978,00 1,77% Rheinmetall AG
SAP SE 185,14 0,24% SAP SE
TotalEnergies 75,83 0,86% TotalEnergies

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