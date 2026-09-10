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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Index-Bewegung 10.09.2026 12:26:40

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt

Euro STOXX 50-Handel am vierten Tag der Woche.

Der Euro STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr 0,10 Prozent auf 6 305,38 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,457 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,068 Prozent auf 6 315,87 Punkte an der Kurstafel, nach 6 311,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 293,80 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 329,48 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,25 Prozent nach unten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 10.08.2026, den Wert von 6 535,62 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 6 009,95 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 5 361,47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,78 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 577,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,45 Prozent auf 503,20 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,82 Prozent auf 6,68 EUR), Deutsche Börse (+ 0,77) Prozent auf 275,80 EUR), Airbus SE (+ 0,72 Prozent auf 197,68 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,70 Prozent auf 35,29 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil adidas (-2,66 Prozent auf 142,55 EUR), SAP SE (-2,24 Prozent auf 178,76 EUR), Bayer (-0,59 Prozent auf 48,97 EUR), Siemens Energy (-0,34 Prozent auf 144,64 EUR) und Siemens (-0,32 Prozent auf 263,55 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 328 350 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 585,065 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

adidas 142,50 -2,66% adidas
Airbus SE 195,06 -0,34% Airbus SE
ASML NV 1 456,00 -2,02% ASML NV
Bayer 48,51 -1,14% Bayer
Deutsche Bank AG 34,75 -0,54% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 279,30 2,27% Deutsche Börse AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,65 0,05% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 497,70 0,30% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,63 0,28% Nordea Bank Abp Registered Shs
SAP SE 176,32 -2,30% SAP SE
Siemens AG 257,90 -2,29% Siemens AG
Siemens Energy AG 140,44 -3,17% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 81,26 -0,34% Volkswagen (VW) AG Vz.

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