|Marktbericht
|
14.11.2025 12:26:57
Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt am Mittag
Um 12:10 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,22 Prozent schwächer bei 5 673,01 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,949 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,203 Prozent schwächer bei 5 731,16 Punkten, nach 5 742,79 Punkten am Vortag.
Bei 5 672,77 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 731,16 Punkten den höchsten Stand markierte.
Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,15 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 14.10.2025, den Wert von 5 552,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 434,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 833,53 Punkten gehandelt.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15,35 Prozent zu. 5 818,07 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten registriert.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 10,64 Prozent auf 111,80 EUR), Allianz (+ 2,26 Prozent auf 371,60 EUR), Enel (+ 0,80 Prozent auf 8,96 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,48 Prozent auf 27,40 EUR) und Siemens (+ 0,29 Prozent auf 227,65 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Infineon (-5,27 Prozent auf 34,00 EUR), Rheinmetall (-4,23 Prozent auf 1 676,50 EUR), Bayer (-4,08 Prozent auf 28,72 EUR), SAP SE (-4,06 Prozent auf 209,25 EUR) und Airbus SE (-3,23 Prozent auf 203,50 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 680 001 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 345,663 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte
Die Bayer-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
