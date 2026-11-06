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STOXX-Handel im Fokus 06.11.2026 12:27:06

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Freitagmittag Verluste

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Freitagmittag Verluste

Der Euro STOXX 50 sinkt aktuell.

Am Freitag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 1,61 Prozent schwächer bei 6 130,99 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,420 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,383 Prozent auf 6 207,70 Punkte an der Kurstafel, nach 6 231,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 130,23 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 207,70 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der Euro STOXX 50 bereits um 0,061 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 6 272,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 502,56 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 06.11.2025, einen Stand von 5 611,18 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,80 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 577,20 Punkten. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 2,12 Prozent auf 46,93 EUR), Siemens Energy (+ 0,83 Prozent auf 114,78 EUR), UniCredit (-0,60 Prozent auf 76,47 EUR), Enel (-0,65 Prozent auf 9,67 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1,26 Prozent auf 6,19 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Rheinmetall (-4,78 Prozent auf 801,30 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,47 Prozent auf 57,68 EUR), Bayer (-4,06 Prozent auf 53,94 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,90 Prozent auf 571,40 EUR) und Allianz (-3,35 Prozent auf 449,50 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 772 455 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 515,535 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert mit 6,98 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 277,40 5,10% ASML NV
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TotalEnergies 78,86 -0,30% TotalEnergies
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Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
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