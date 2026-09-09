Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Euro STOXX 50-Kursentwicklung
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09.09.2026 17:58:52
Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge
Der Euro STOXX 50 fiel im STOXX-Handel zum Handelsende um 1,70 Prozent auf 6 304,00 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,454 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,283 Prozent auf 6 395,01 Punkte an der Kurstafel, nach 6 413,17 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 275,34 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 395,01 Zählern.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,27 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 6 523,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 049,74 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 368,82 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,75 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern verzeichnet.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 1,51 Prozent auf 23,88 EUR), SAP SE (+ 0,64 Prozent auf 182,86 EUR), Enel (-0,27 Prozent auf 8,92 EUR), Bayer (-0,30 Prozent auf 49,26 EUR) und UniCredit (-0,75 Prozent auf 83,50 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Rheinmetall (-3,75 Prozent auf 1 012,40 EUR), Siemens (-2,97 Prozent auf 264,40 EUR), Infineon (-2,57 Prozent auf 56,95 EUR), Siemens Energy (-2,50 Prozent auf 145,14 EUR) und Deutsche Börse (-2,28 Prozent auf 273,70 EUR) unter Druck.
Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 5 675 864 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 578,281 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,80 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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