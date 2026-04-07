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Index-Performance im Blick 07.04.2026 09:28:55

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Verluste

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Verluste

Das macht das Börsenbarometer in Europa morgens.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,19 Prozent leichter bei 5 682,15 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,778 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,217 Prozent auf 5 705,23 Punkte an der Kurstafel, nach 5 692,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 680,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 705,23 Punkten.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 719,90 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 07.01.2026, einen Stand von 5 923,57 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 656,41 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,88 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 2,35 Prozent auf 25,00 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,40 Prozent auf 5,38 EUR), UniCredit (+ 0,78 Prozent auf 63,19 EUR), BASF (+ 0,71 Prozent auf 51,30 EUR) und Allianz (+ 0,65 Prozent auf 370,30 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-1,66 Prozent auf 147,22 EUR), SAP SE (-0,91 Prozent auf 147,54 EUR), Siemens (-0,61 Prozent auf 212,05 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,18 Prozent auf 87,14 EUR) und Rheinmetall (+ 0,02 Prozent auf 1 570,80 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die BASF-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 353 435 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 447,470 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 8,05 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Allianz 372,90 1,58% Allianz
ASML NV 1 127,20 -1,54% ASML NV
BASF 52,11 2,78% BASF
Eni S.p.A. 24,93 1,49% Eni S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,44 2,28% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Rheinmetall AG 1 558,80 -0,33% Rheinmetall AG
SAP SE 149,52 0,54% SAP SE
Siemens AG 215,05 0,92% Siemens AG
Siemens Energy AG 150,08 0,62% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 63,75 1,74% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 87,84 0,69% Volkswagen (VW) AG Vz.

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EURO STOXX 50 5 740,05 0,83%

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