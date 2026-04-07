Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Index-Performance im Blick
|
07.04.2026 09:28:55
Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Verluste
Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,19 Prozent leichter bei 5 682,15 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,778 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,217 Prozent auf 5 705,23 Punkte an der Kurstafel, nach 5 692,86 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 680,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 705,23 Punkten.
Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 719,90 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 07.01.2026, einen Stand von 5 923,57 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 656,41 Punkten.
Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,88 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 2,35 Prozent auf 25,00 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,40 Prozent auf 5,38 EUR), UniCredit (+ 0,78 Prozent auf 63,19 EUR), BASF (+ 0,71 Prozent auf 51,30 EUR) und Allianz (+ 0,65 Prozent auf 370,30 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-1,66 Prozent auf 147,22 EUR), SAP SE (-0,91 Prozent auf 147,54 EUR), Siemens (-0,61 Prozent auf 212,05 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,18 Prozent auf 87,14 EUR) und Rheinmetall (+ 0,02 Prozent auf 1 570,80 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im Euro STOXX 50 sticht die BASF-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 353 435 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 447,470 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf
Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 8,05 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
09:28
|Schwacher Handel: STOXX 50 schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
02.04.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
02.04.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
02.04.26
|Börse Europa: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
02.04.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
02.04.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
02.04.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 notiert am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|27.03.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|03.02.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|03.02.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|03.02.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|41,96
|0,48%
|Allianz
|372,90
|1,58%
|ASML NV
|1 127,20
|-1,54%
|BASF
|52,11
|2,78%
|Eni S.p.A.
|24,93
|1,49%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,44
|2,28%
|Rheinmetall AG
|1 558,80
|-0,33%
|SAP SE
|149,52
|0,54%
|Siemens AG
|215,05
|0,92%
|Siemens Energy AG
|150,08
|0,62%
|UniCredit S.p.A.
|63,75
|1,74%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|87,84
|0,69%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 740,05
|0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX in Grün -- DAX dreht ins Plus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende stärker. Der deutsche Leitindex dreht am Vormittag in die Gewinnzone. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.