Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Verluste

Der Euro STOXX 50 fällt am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Mittwoch geht es im Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,38 Prozent auf 6 304,16 Punkte abwärts. Damit sind die enthaltenen Werte 5,362 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,038 Prozent schwächer bei 6 325,68 Punkten, nach 6 328,09 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6 325,68 Punkte, das Tagestief hingegen 6 303,01 Zähler.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der Euro STOXX 50 bereits um 1,28 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 01.06.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 034,95 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, bei 5 732,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 282,43 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,76 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 337,22 Punkte. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 1,75 Prozent auf 1 007,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,72 Prozent auf 24,26 EUR), Airbus SE (+ 1,60 Prozent auf 197,56 EUR), SAP SE (+ 1,16 Prozent auf 135,56 EUR) und BMW (+ 0,70 Prozent auf 57,66 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Siemens Energy (-1,00 Prozent auf 164,14 EUR), Siemens (-0,94 Prozent auf 278,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,84 Prozent auf 484,40 EUR), Allianz (-0,58 Prozent auf 411,70 EUR) und UniCredit (-0,56 Prozent auf 78,12 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 644 792 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 621,294 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,51 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at