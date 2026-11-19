Am Donnerstag fiel der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 0,55 Prozent auf 6 120,30 Punkte zurück. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,351 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,490 Prozent auf 6 184,55 Punkte an der Kurstafel, nach 6 154,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 214,69 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 116,42 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 4,21 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 144,81 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 19.08.2026, einen Wert von 6 444,46 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 542,05 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,61 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 0,45 Prozent auf 80,32 EUR), Deutsche Bank (+ 0,35 Prozent auf 30,10 EUR), Siemens (+ 0,34 Prozent auf 266,90 EUR), Infineon (+ 0,28 Prozent auf 49,35 EUR) und Airbus SE (+ 0,18 Prozent auf 198,22 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil SAP SE (-3,56 Prozent auf 187,02 EUR), Rheinmetall (-2,50 Prozent auf 725,60 EUR), Bayer (-2,25 Prozent auf 54,68 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,78 Prozent auf 38,27 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,60 Prozent auf 58,98 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 5 541 108 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 476,685 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at