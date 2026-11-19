EURO STOXX 50
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19.11.2026 17:58:43
Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot
Am Donnerstag fiel der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 0,55 Prozent auf 6 120,30 Punkte zurück. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,351 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,490 Prozent auf 6 184,55 Punkte an der Kurstafel, nach 6 154,39 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 214,69 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 116,42 Zählern.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 4,21 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 144,81 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 19.08.2026, einen Wert von 6 444,46 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 542,05 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,61 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 0,45 Prozent auf 80,32 EUR), Deutsche Bank (+ 0,35 Prozent auf 30,10 EUR), Siemens (+ 0,34 Prozent auf 266,90 EUR), Infineon (+ 0,28 Prozent auf 49,35 EUR) und Airbus SE (+ 0,18 Prozent auf 198,22 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil SAP SE (-3,56 Prozent auf 187,02 EUR), Rheinmetall (-2,50 Prozent auf 725,60 EUR), Bayer (-2,25 Prozent auf 54,68 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,78 Prozent auf 38,27 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,60 Prozent auf 58,98 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 5 541 108 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 476,685 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|192,50
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|1 212,40
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|Bayer
|54,24
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|Deutsche Bank AG
|29,28
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|Deutsche Telekom AG
|26,27
|1,00%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|57,32
|-1,98%
|Infineon AG
|46,69
|-3,72%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|38,05
|-0,30%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,38
|-1,24%
|Rheinmetall AG
|703,10
|-1,13%
|SAP SE
|183,12
|-1,18%
|Siemens AG
|256,90
|-2,76%
|TotalEnergies
|78,54
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