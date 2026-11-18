EURO STOXX 50
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18.11.2026 17:58:44
Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in Rot
Am Mittwoch fiel der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 0,86 Prozent auf 6 158,41 Punkte zurück. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,470 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,178 Prozent auf 6 223,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6 212,11 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 232,94 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 146,77 Zählern.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 3,61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 204,23 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 18.08.2026, einen Wert von 6 468,17 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 534,71 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,27 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 1,33 Prozent auf 126,66 EUR), Infineon (+ 1,07 Prozent auf 49,21 EUR), adidas (+ 0,03 Prozent auf 173,80 EUR), Deutsche Börse (-0,09 Prozent auf 323,90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,21 Prozent auf 582,00 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil SAP SE (-3,76 Prozent auf 193,92 EUR), Deutsche Bank (-3,05 Prozent auf 30,00 EUR), Deutsche Telekom (-2,91 Prozent auf 26,33 EUR), UniCredit (-2,51 Prozent auf 79,96 EUR) und Intesa Sanpaolo (-2,40 Prozent auf 6,07 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 7 920 124 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 503,587 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|adidas
|173,05
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|ASML NV
|1 311,20
|3,33%
|Deutsche Bank AG
|30,46
|1,84%
|Deutsche Börse AG
|320,00
|-1,17%
|Deutsche Telekom AG
|26,13
|-0,76%
|Infineon AG
|50,68
|2,77%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,11
|0,61%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|38,51
|-0,90%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|574,20
|-1,24%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,74
|0,72%
|SAP SE
|187,78
|-2,07%
|Siemens Energy AG
|130,22
|2,58%
|TotalEnergies
|79,77
|0,64%
|UniCredit S.p.A.
|81,54
|1,47%
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