Am Mittwoch fiel der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 0,86 Prozent auf 6 158,41 Punkte zurück. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,470 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,178 Prozent auf 6 223,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6 212,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 232,94 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 146,77 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 3,61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 204,23 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 18.08.2026, einen Wert von 6 468,17 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 534,71 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,27 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 1,33 Prozent auf 126,66 EUR), Infineon (+ 1,07 Prozent auf 49,21 EUR), adidas (+ 0,03 Prozent auf 173,80 EUR), Deutsche Börse (-0,09 Prozent auf 323,90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,21 Prozent auf 582,00 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil SAP SE (-3,76 Prozent auf 193,92 EUR), Deutsche Bank (-3,05 Prozent auf 30,00 EUR), Deutsche Telekom (-2,91 Prozent auf 26,33 EUR), UniCredit (-2,51 Prozent auf 79,96 EUR) und Intesa Sanpaolo (-2,40 Prozent auf 6,07 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 7 920 124 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 503,587 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at