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STOXX-Handel im Fokus 29.04.2026 17:58:53

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende schwächer

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende schwächer

Der Euro STOXX 50 bewegte sich am Abend im Minus.

Am Mittwoch tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,38 Prozent leichter bei 5 814,14 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,898 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,038 Prozent auf 5 833,86 Punkte an der Kurstafel, nach 5 836,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 796,57 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 850,30 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der Euro STOXX 50 bereits um 1,10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 5 505,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 891,95 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 29.04.2025, einen Stand von 5 161,90 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 0,619 Prozent nach. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 199,78 Punkten. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 8,35 Prozent auf 149,30 EUR), Infineon (+ 5,49 Prozent auf 55,70 EUR), Airbus SE (+ 5,13 Prozent auf 174,56 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,09 Prozent auf 27,32 EUR) und Siemens Energy (+ 1,32 Prozent auf 175,26 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,23 Prozent auf 526,60 EUR), Enel (-2,44 Prozent auf 9,70 EUR), BMW (-2,27 Prozent auf 77,56 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,11 Prozent auf 46,86 EUR) und SAP SE (-2,02 Prozent auf 145,88 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 057 652 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 467,358 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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adidas 147,80 -0,44% adidas
Airbus SE 174,76 1,29% Airbus SE
ASML NV 1 222,80 2,74% ASML NV
BASF 54,53 1,83% BASF
BMW AG 78,16 0,70% BMW AG
Deutsche Telekom AG 27,53 0,99% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 50,38 8,23% DHL Group (ex Deutsche Post)
Enel S.p.A. 9,89 1,84% Enel S.p.A.
Infineon AG 57,25 3,26% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,76 1,00% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 512,20 -3,25% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
SAP SE 144,32 -0,89% SAP SE
Siemens Energy AG 180,16 2,88% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 86,50 0,60% Volkswagen (VW) AG Vz.

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EURO STOXX 50 5 881,51 1,12%

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