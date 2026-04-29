Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende schwächer

Am Mittwoch tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,38 Prozent leichter bei 5 814,14 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,898 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,038 Prozent auf 5 833,86 Punkte an der Kurstafel, nach 5 836,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 796,57 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 850,30 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der Euro STOXX 50 bereits um 1,10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 5 505,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 891,95 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 29.04.2025, einen Stand von 5 161,90 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 0,619 Prozent nach. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 199,78 Punkten. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 8,35 Prozent auf 149,30 EUR), Infineon (+ 5,49 Prozent auf 55,70 EUR), Airbus SE (+ 5,13 Prozent auf 174,56 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,09 Prozent auf 27,32 EUR) und Siemens Energy (+ 1,32 Prozent auf 175,26 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,23 Prozent auf 526,60 EUR), Enel (-2,44 Prozent auf 9,70 EUR), BMW (-2,27 Prozent auf 77,56 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,11 Prozent auf 46,86 EUR) und SAP SE (-2,02 Prozent auf 145,88 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 057 652 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 467,358 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at