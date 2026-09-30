Schwache Performance in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag

Am Mittwoch bewegt sich der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,20 Prozent schwächer bei 5 348,86 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,127 Prozent auf 5 366,28 Punkte an der Kurstafel, nach 5 359,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 348,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 394,86 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,269 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 5 476,04 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 415,93 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 633,23 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,90 Prozent. Bei 5 572,96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit National Grid (+ 2,98 Prozent auf 11,57 GBP), Rio Tinto (+ 1,24 Prozent auf 71,60 GBP), Rheinmetall (+ 1,07) Prozent auf 970,70 EUR), Airbus SE (+ 0,78 Prozent auf 192,06 EUR) und Unilever (+ 0,70 Prozent auf 46,48 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-1,54 Prozent auf 182,46 EUR), BP (-1,20 Prozent auf 5,44 GBP), UniCredit (-1,11 Prozent auf 83,96 EUR), Allianz (-0,95 Prozent auf 418,80 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,77 Prozent auf 35,67 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 3 486 750 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 592,387 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,45 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at