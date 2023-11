Schwache Performance in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Nachmittag

Am Freitag bewegt sich der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,67 Prozent leichter bei 3 872,16 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,031 Prozent tiefer bei 3 897,05 Punkten, nach 3 898,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 3 904,31 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 869,56 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 2,13 Prozent. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 03.10.2023, bei 3 852,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 932,43 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 03.11.2022, den Stand von 3 539,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 5,06 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Richemont (+ 2,37 Prozent auf 112,20 CHF), Bayer (+ 1,88 Prozent auf 42,06 EUR), BASF (+ 1,26 Prozent auf 44,07 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,20 Prozent auf 58,21 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,00 Prozent auf 31,26 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,93 Prozent auf 371,70 EUR), RELX (-2,42 Prozent auf 28,19 GBP), BP (-2,23 Prozent auf 4,88 GBP), Reckitt Benckiser (-1,88 Prozent auf 54,38 GBP) und Allianz (-1,72 Prozent auf 219,75 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 13 694 467 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 412,079 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

2023 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,73 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at