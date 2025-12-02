Schwache Performance in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell

Beim STOXX 50 stehen die Signale am zweiten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Um 15:42 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,03 Prozent auf 4 799,03 Punkte zurück. Zuvor ging der STOXX 50 0,098 Prozent schwächer bei 4 795,89 Punkten in den Handel, nach 4 800,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 792,79 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 822,83 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 4 754,45 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 02.09.2025, den Stand von 4 509,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 364,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,61 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 2,47 Prozent auf 65,63 EUR), Rheinmetall (+ 1,14 Prozent auf 1 464,50 EUR), Novartis (+ 1,11 Prozent auf 105,42 CHF), National Grid (+ 1,05 Prozent auf 11,56 GBP) und Roche (+ 0,97 Prozent auf 312,00 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Unilever (-1,95 Prozent auf 44,70 GBP), Nestlé (-1,47 Prozent auf 78,88 CHF), Airbus SE (-1,17 Prozent auf 190,32 EUR), AstraZeneca (-0,97 Prozent auf 137,02 GBP) und BAT (-0,73 Prozent auf 43,76 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4 703 854 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 350,159 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,19 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at