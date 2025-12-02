AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Kursentwicklung
|
02.12.2025 15:59:11
Schwache Performance in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell
Um 15:42 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,03 Prozent auf 4 799,03 Punkte zurück. Zuvor ging der STOXX 50 0,098 Prozent schwächer bei 4 795,89 Punkten in den Handel, nach 4 800,59 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 792,79 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 822,83 Zählern.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 4 754,45 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 02.09.2025, den Stand von 4 509,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 364,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,61 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 2,47 Prozent auf 65,63 EUR), Rheinmetall (+ 1,14 Prozent auf 1 464,50 EUR), Novartis (+ 1,11 Prozent auf 105,42 CHF), National Grid (+ 1,05 Prozent auf 11,56 GBP) und Roche (+ 0,97 Prozent auf 312,00 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Unilever (-1,95 Prozent auf 44,70 GBP), Nestlé (-1,47 Prozent auf 78,88 CHF), Airbus SE (-1,17 Prozent auf 190,32 EUR), AstraZeneca (-0,97 Prozent auf 137,02 GBP) und BAT (-0,73 Prozent auf 43,76 GBP).
Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4 703 854 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 350,159 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,19 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)mehr Nachrichten
|
15:59
|Schwache Performance in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|STOXX-Handel: STOXX 50 notiert am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
01.12.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
|
01.12.25
|BP scraps plans for Teesside hydrogen and carbon capture scheme (Financial Times)
|
01.12.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
01.12.25
|STOXX-Handel STOXX 50 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
01.12.25
|STOXX-Handel STOXX 50 verliert zum Start des Montagshandels (finanzen.at)