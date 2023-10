Schwache Performance in Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell

Das macht das Börsenbarometer in Europa mittags.

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,09 Prozent auf 4 102,11 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,626 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,026 Prozent auf 4 104,79 Punkte an der Kurstafel, nach 4 105,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 069,29 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 104,79 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der Euro STOXX 50 bereits um 0,845 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 19.09.2023, den Stand von 4 242,70 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 19.07.2023, einen Wert von 4 362,28 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.10.2022, notierte der Euro STOXX 50 bei 3 471,24 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 6,38 Prozent. Bei 4 491,51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 4,49 Prozent auf 126,58 EUR), Deutsche Börse (+ 0,16 Prozent auf 157,45 EUR), adidas (-0,07 Prozent auf 176,24 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,38 Prozent auf 38,29 EUR) und Siemens (-0,40 Prozent auf 129,88 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Stellantis (-3,88 Prozent auf 18,17 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,97 Prozent auf 2,38 EUR), BMW (-1,64 Prozent auf 96,30 EUR), Flutter Entertainment (-1,56 Prozent auf 129,50 GBP) und Eni (-1,55 Prozent auf 15,39 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 763 116 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 333,806 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Stellantis-Aktie hat mit 3,23 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at