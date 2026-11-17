Stoxx Europe 50
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|STOXX 50-Performance im Fokus
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17.11.2026 15:58:42
Schwache Performance in Europa: So steht der STOXX 50 am Dienstagnachmittag
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 1,13 Prozent schwächer bei 5 447,39 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,339 Prozent tiefer bei 5 491,19 Punkten, nach 5 509,87 Punkten am Vortag.
Bei 5 491,19 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 440,19 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, stand der STOXX 50 bei 5 404,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 500,53 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 4 787,44 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,89 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Rolls-Royce (+ 0,82 Prozent auf 13,48 GBP), BP (+ 0,61 Prozent auf 5,74 GBP), Siemens (+ 0,42 Prozent auf 273,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,41 Prozent auf 27,11 EUR) und Richemont (+ 0,06 Prozent auf 174,05 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil SAP SE (-4,29 Prozent auf 204,25 EUR), GSK (-2,77 Prozent auf 18,76 GBP), RELX (-2,12 Prozent auf 30,01 GBP), AstraZeneca (-2,01 Prozent auf 137,52 GBP) und UBS (-1,91 Prozent auf 39,64 CHF).
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 9 290 341 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 515,998 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 247,40
|-2,77%
|AstraZeneca PLC
|165,50
|-1,08%
|BP plc (British Petrol)
|6,79
|-0,24%
|Deutsche Telekom AG
|26,96
|0,37%
|GSK PLC Registered Shs
|22,38
|-2,10%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,20
|-0,75%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|35,74
|-2,83%
|Richemont
|187,15
|0,08%
|Rolls-Royce Plc
|15,82
|-0,96%
|SAP SE
|201,60
|-5,24%
|Siemens AG
|270,10
|-0,18%
|UBS
|42,09
|-2,82%
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