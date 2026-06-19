Schwache Performance in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit Abgaben

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,04 Prozent schwächer bei 5 340,17 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,098 Prozent auf 5 347,32 Punkte an der Kurstafel, nach 5 342,10 Punkten am Vortag.

Bei 5 357,90 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 326,36 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,467 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 19.05.2026, wies der STOXX 50 5 083,85 Punkte auf. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, bei 4 872,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 438,34 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,73 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 368,89 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 2,03 Prozent auf 5,00 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,35 Prozent auf 30,02 GBP), Rheinmetall (+ 1,29 Prozent auf 1 193,80 EUR), RELX (+ 1,11 Prozent auf 23,74 GBP) und AstraZeneca (+ 1,08 Prozent auf 132,96 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rio Tinto (-2,41 Prozent auf 74,06 GBP), Deutsche Telekom (-1,71 Prozent auf 26,45 EUR), BAT (-1,16 Prozent auf 43,49 GBP), SAP SE (-1,04 Prozent auf 133,46 EUR) und Richemont (-0,84 Prozent auf 183,50 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 16 767 632 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 638,406 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Die BP-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at