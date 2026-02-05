Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten

Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,86 Prozent tiefer bei 5 070,40 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5 116,21 Zählern und damit 0,034 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 114,45 Punkte).

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 123,61 Punkte, das Tagestief hingegen 5 046,14 Zähler.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,422 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, stand der STOXX 50 bei 5 006,25 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.11.2025, den Wert von 4 771,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 606,02 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,28 Prozent nach oben. Bei 5 188,91 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 913,95 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 5,80 Prozent auf 75,86 GBP), GSK (+ 4,81 Prozent auf 21,80 GBP), RELX (+ 2,93 Prozent auf 22,49 GBP), SAP SE (+ 1,96 Prozent auf 170,48 EUR) und Richemont (+ 1,47 Prozent auf 154,85 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Novo Nordisk (-7,88 Prozent auf 280,65 DKK), Rheinmetall (-6,46 Prozent auf 1 571,00 EUR), UniCredit (-4,28 Prozent auf 72,97 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,40 Prozent auf 5,91 EUR) und Rio Tinto (-2,56 Prozent auf 68,26 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27 965 555 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 461,400 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,90 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at