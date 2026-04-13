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STOXX 50-Entwicklung 13.04.2026 17:59:04

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Der STOXX 50 zeigte sich letztendlich leichter.

Der STOXX 50 fiel im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,26 Prozent auf 5 095,10 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,174 Prozent schwächer bei 5 099,25 Punkten in den Handel, nach 5 108,16 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5 054,58 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 100,09 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 976,65 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 113,70 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 097,65 Punkten berechnet.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,78 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 2,48 Prozent auf 91,90 GBP), SAP SE (+ 2,24 Prozent auf 142,50 EUR), Rheinmetall (+ 2,16 Prozent auf 1 495,40 EUR), RELX (+ 1,78 Prozent auf 25,09 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,48 Prozent auf 34,71 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-6,07 Prozent auf 29,11 EUR), National Grid (-2,06 Prozent auf 13,20 GBP), AstraZeneca (-1,59 Prozent auf 149,88 GBP), Nestlé (-1,28 Prozent auf 78,09 CHF) und Novo Nordisk (-1,00 Prozent auf 238,25 DKK).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 18 520 905 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 489,481 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,57 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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