ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

STOXX 50-Kursverlauf 27.03.2026 09:31:19

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone

Aktueller Marktbericht zum STOXX 50.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:14 Uhr um 0,07 Prozent schwächer bei 4 843,18 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,075 Prozent höher bei 4 850,07 Punkten in den Handel, nach 4 846,45 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 840,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 854,57 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 1,89 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 294,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 892,45 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 638,33 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,30 Prozent abwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell AstraZeneca (+ 3,43 Prozent auf 143,04 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,54 Prozent auf 5,13 EUR), SAP SE (+ 1,15 Prozent auf 146,30 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,89 Prozent auf 84,28 GBP) und Rio Tinto (+ 0,75 Prozent auf 64,78 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens Energy (-2,56 Prozent auf 146,35 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,86 Prozent auf 63,44 CHF), Siemens (-1,14 Prozent auf 207,35 EUR), Rheinmetall (-0,94 Prozent auf 1 422,50 EUR) und Enel (-0,72 Prozent auf 9,15 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 891 580 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 449,320 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Die BNP Paribas-Aktie hat mit 6,93 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

27.03.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
27.03.26 ABB Sell Deutsche Bank AG
26.03.26 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
23.03.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
